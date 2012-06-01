Україна та НАТО обмінюватимуться даними про повітряний простір під час Євро-2012

Брюссель. 1 червня. УНІАН. Під час Євро-2012 Україна та НАТО обмінюватимуться даними про повітряну обстановку.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у Місії України при НАТО.

Згідно з повідомленням, з 5 червня 2012 року протягом місяця Україна здійснюватиме обмін даними про повітряну обстановку в межах збільшеної до 200 морських миль зони відповідальності, одночасно отримуючи у тому ж режимі дані про повітряні об‘єкти над прикордонними з Україною державами, а саме над: Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією

У Місії зазначили, що такий обмін сприятиме прозорості повітряного простору, зведенню до мінімуму можливих випадків його порушення, зменшенню інцидентів при здійсненні міжнародних польотів та, у цілому, буде ефектним інструментом боротьби з повітряним тероризмом.