Місцева влада ЄС та Східного партнерства обмінюватиметься досвідом

Брюссель. 1 червня. УНІАН. У Брюсселі відбулося засідання Бюро Конференції регіональних та місцевих органів влади для “Східного партнерства” (CORLEAP).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, в рамках засідання Бюро представники регіональних та місцевих органів влади країн-членів ЄС та країн-учасниць “Східного партнерства” схвалили План дій на 2012-2013.

Крім того, в ході засідання, учасники обрали співголів Бюро, якими стали Президент Комітету регіонів ЄС Мерседес Брессо та мер Кишинева Дорін Чіртоака. При цьому, співголови від країн “Східного партнерства” будуть змінюватися кожні 6 місяців за принципом ротації.

Учасники Конференції домовилися, що наступне засідання Асамблеї конференції відбудеться у Кишиневі у вересні цього року.

М.Брессо під час зустрічі з журналістами наголосила, що основним завданням CORLEAP, створеного у вересні 2011 року у Познані, є розвиток місцевої демократії.

“Якщо є місцева демократія, то є і демократія в країні”, - сказала вона.

“Наша основна мета – отримати для місцевої влади шести країн більше автономії, більше фіскальної та адміністративної децентралізації”, - доповнив її мер Кишинева Д.Чіртоака.

Як повідомляв УНІАН, “Східне партнерство” – ініціатива ЄС, спрямована на посилення співпраці з країнами – східними сусідами ЄС (Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною), була започаткована в 2009 році.