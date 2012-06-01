Фюле хоче бачити східних партнерів ближчими до ЄС

Брюссель. 1 червня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле вважає, що необхідно сприяти подальшому зближенню європейських сусідів з ЄС.

Як повідомили УНІАН в прес-офісі комісара, про це він заявив сьогодні у Вроцлаві, де бере участь у Глобальному форумі.

“Ми занадто обережні. Нам варто надсилати позитивні сигнали нашим східним партнерам. Ми повинні надихати їх просуватися так далеко і так швидко, як тільки можливо шляхом якомога більш тісної політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом”, - сказав комісар.

“Але ми повинні бути сильними з ними в наполяганні забезпечення цінностей та принципів, оскільки будь-який компроміс в цьому зрештою послабить ЄС”, - додав С.Фюле.

Комісар також зазначив, що глобалізація не зупиняється на кордонах Європи, а тому ЄС повинен проводити більш ефективну політику сусідства.