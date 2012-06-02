Авіакомпанії Європи можуть вводити в оману українців

Брюссель. 2 червня. УНІАН. Європейська комісія заявляє, що авіакомпанії Європи можуть вводити в оману споживачів за межами Європейської економічної зони щодо реальної ціни на авіаквитки.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-офісі комісара ЄС з питань охорони здоров’я та захисту прав споживачів Джона Даллі.

“Законодавство про захист прав споживачів ЄС застосовується при покупках в Європейському Союзі та розповсюджується на Європейську економічну зону”, - зазначили в прес-офісі.

“Коли авіакомпанія продає квитки будь-кому, хто проживає за межами ЄС – Європейської економічної зони, трансакція розглядається, як така, що має місце на іншій території і є предметом дії законів, що застосовуються на цій території”, - додали в прес-офісі, відповідаючи на запитання, чи має право авіакомпанія Lufthansa при продажу квитків з України до країн-членів ЄС не з самого першого етапу бронювання показувати реальну вартість квитка з урахуванням усіх податків та аеропортових зборів.

В самій авіакомпанії коментарів отримати не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, з1-го листопада 2008 року в ЄС набула чинності Директива, яка вимагає від авіакомпаній оприлюднювати на своїх Інтернет-сайтах одразу реальну вартість квитка з усіма зборами та податками.

Директива передбачає, що повна ціна авіаквитків має демонструватися ще до початку бронювання квитка. Необов’язкові платежі також мають пропонуватися в “чіткій, прозорій та однозначний спосіб”.