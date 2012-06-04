Брюссель. 4 червня. УНІАН. Грузія може отримати План дій з лібералізації візового режиму від ЄС восени.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом на брифінгу з міністром закордонних справ Грузії Григолом Вашадзе з нагоди започаткування візового діалогу між ЄС та Грузією.

“Ми офіційно розпочали візовий діалог, сподіваюсь, він буде корисним для громадян Грузії”, - сказала комісар.

“Ми готуємо План дій для Грузії, і, подіваюсь, на початку осені я зможу поїхати до Грузії і представити його”, - додала вона.

Комісар зазначила, що План дій з лібералізації візового режиму буде схожим на Плани дій для інших країн “Східного партнерства”, зокрема, для України та Молдови.

“Звичайно, буде здійснюватися оцінка на індивідуальній базі... Однак всі плани за структурою схожі”, - сказала С.Мальмстрьом.

У свою чергу Г.Вашадзе зазначив, що початок візового діалогу з ЄС є значним досягненням для Грузії.

Як повідомляв УНІАН, Плани дій з лібералізації візового режиму для країн “Східного партнерства” передбачають два етапи – законодавчі зміни та їхня реалізація на практиці. Плани дій побудовані на чотирьох основних пріоритетах: безпека документів, управління кордонами, загальна безпека та зовнішній вимір, який включає в себе, в тому числі, політику в сфері міграції та надання притулку.