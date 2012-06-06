В Європарламенті кажуть, що питання санкцій до України передчасне

Брюссель. 6 червня. УНІАН. Депутат Європарламенту, співголова Парламентської Асамблеї ЄвроНЕСТ (ЄС-країни “Східного партнерства”) Крістіан Вігенін (група Прогресивного альянсу соціалістів та демократів, Болгарія) вважає, що поки передчасно говорити про можливі санкції проти України з боку ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні у Європарламенті на семінарі “Ситуація в ЗМІ в Росії та країнах “Східного партнерства”.

“Я думаю, занадто передчасно говорити про санкції”, - сказав депутат.

Він зазначив, що ЄС вже багато зробив для того, щоб продемонструвати українській владі своє ставлення до розвитку внутрішньополітичної ситуації, в тому числі, шляхом не підписання угоди про асоціацію та надсилання політичних сигналів країні.

К.Вігенін також зазначив, що Європа бачить розуміння ситуації з боку української влади, про що, за його словами, зокрема, свідчать результати останнього візиту до Брюсселя прем’єр-міністра України Миколи Азарова. Депутат також нагадав, що два тижні тому Європарламент схвалив резолюцію по ситуації в Україні, в якій висловив свою позицію щодо ситуації в країні.

“ми сподіваємося, що певний рух ми побачимо найближчим часом”, - сказав К.Вігенін.

Він також наголосив, що наступні парламентські вибори, заплановані на 28 жовтня цього року, стануть дуже важливими для майбутнього відносин Україна-ЄС.