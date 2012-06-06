Українці Європи провели протести проти мовного законопроекту

Брюссель. 6 червня. УНІАН. Українці в Європі протестували проти законопроекту Сергія Ківалова та Вадима Колесніченка про засади мовної політики в Україні.

Як повідомляє медіапортал української діаспори VIDIA.org , акції протесту відбулися в Італії, Португалії, Німеччині, Іспанії та Греції в рамках загальноєвропейської акції «Живе мова - житиме Україна!».

У Римі пікетувальники провели акцію протесту в 20 метрах від українського посольства.

“Люди висловлювали свій протест, співали українських пісень. Плакати італійською мовою були розміщені до проїжджої частини, щоб італійці розуміли суть протесту. До учасників пікету вийшли два представники посольства, які поспілкувалися з громадянами України, та яким було передано заяву Світового конгресу українців щодо мовного питання,”- цитує портал голову Християнського товариства українців Італії Олеся Городецького.

Крім того, захід на захист української мови відбувся в неділю, 3 червня, в італійському місті Бреша.

У Лісабоні українці провели автомобільний протест проти законопроекту «Про засади державної мовної політики», який організувала Спілка українців Португалії. Автівки з українською символікою, протестними плакатами та сигналами колоною проїхали біля посольств різних держав, а також біля посольства України.

Паралельно з проведеною акцією, було направлено відповідну заяву проти “мовного” законопроекту до політичних партій Португалії, євродепутатів та ЗМІ. Про це повідомили організатори.

У Мюнхені протестну акцію організував Союз українських студентів Німеччини. Також українці протестували у Франкфурті, Афінах, Мадриді, Берліні та інших містах.

За словами ініціаторів, загальноєвропейську акцію організовано виключно громадськістю, і жодна політична партія не має до цього стосунку.