Президент ЄП вірить, що місія Кваснєвського та Кокса допоможе відносинам Україна-ЄС

Брюссель. 7 червня. УНІАН. Президент Європарламенту Мартін Шульц сподівається, що місія колишнього Президента Польщі Олександра Кваснєвського та колишнього президента Європарламенту Пета Кокса у спостереженні за справами проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко допоможе покращити відносини між Україною та ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Президент Європарламенту заявив сьогодні журналістам після зустрічі з О.Кваснєвським та П.Коксом.

“Це стартова точка, яка може сприяти чесному та справедливому процесу, належному поводженню з Тимошенко і, можливо також покращити відносини між ЄС та Україною шляхом побудови взаємної довіри”, - сказав він.

Президент Європарламенту наголосив, що уряд України гарантував вільний доступ представникам Європарламенту до документів, до учасників процесу, адвокатів, а також до всіх, з ким вони захочуть зустрітися в Україні.

“Місія була також схвалена Ю.Тимошенко та її родиною”, - сказав М.Шульц.

Президент Європарламенту зазначив, що вже в понеділок, 11 червня, О,Кваснєвські та П.Кокс перебуватимуть в Україні, де зустрінуться з прем’єр-міністром Миколою Азаровим, а також адвокатами та членами родини Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня М.Шульц повідомив, що П.Кокс та О.Кваснєвські стежитимуть від Європарламенту за судовими процесами колишнього прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко.

16 травня цього року прем`єр-міністр України Микола Азаров погодився на пропозицію президента Європейського парламенту М.Шульца направити до колишнього прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко лікарів та юристів на другий процес.