Кваснєвські та Кокс вирішуватимуть в Україні як юридичні, так і політичні питання

Брюссель. 7 червня. УНІАН. Президент Європарламенту Мартін Шульц вважає, що місія представників Європарламенту – колишнього Президента Європарламенту Пета Кокса та колишнього Президента Польщі Олександра Кваснєвського - для спостереження за справою колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко матиме як юридичний, так і політичний характер.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з П.Коксом та О.Кваснєвським.

“Зрозуміло, ми сподіваємося на юридичний процес... однак це відбувається в рамках дуже делікатної міжнародної політичної справи, і це, і те, і інше”, - сказав М.Шульц.

Він також виловив сподівання, що український уряд дотримується обіцянок щодо надання представникам Європарламенту вільного доступу до всіх документів касаційного процесу Ю.Тимошенко та всіх учасників процесу, з якими представники Європарламенту захочуть зустрітися.

Президент Європарламенту також зазначив, що парламент надасть своїм представникам юридичну допомогу та забезпечить переклад необхідних документів.

У свою чергу колишній Президент Польщі О.Кваснєвські також зазначив, що бачить і юридичну, і політичну складову у цій місії.

“Звичайно, ми матимемо наших радників з усіх юридичних питань, ми не адвокати, ми не спеціалісти в касації, і, звичайно, ми - політики, ми використаємо цю можливість зустрітися з лідерами України, ми зустрінемося з прем’єр-міністром Миколою Азаровим в понеділок, і я сподіваюсь, що матимемо шанс зустрітися з іншими українськими лідерами також, і також мати можливість зустрічей з лідерами опозиції”, - сказав О.Кваснєвські.

Він зазначив, що ситуація в Україні дуже складна, і касаційний процес Ю.Тимошенко є лише однією частиною існуючих складнощів.

“Ми перед виборами, ми європейці очікуємо що українські вибори будуть вільними і чесними, і що такою буде і кампанія, і день виборів, таким чином є багато питань для обговорення на політичному рівні і ми будемо їх обговорювати на політичному рівні”, - сказав колишній Президент Польщі.

В розмові з журналістами О.Кваснєвські також підтвердив, що одним з кандидатів на виконання місії Європарламенту у справі Ю.Тимошенко був колишній прем’єр-міністр Італії Романо Проді, однак він не змін взяти участь через велику завантаженість.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня М.Шульц повідомив, що П.Кокс та О.Кваснєвські стежитимуть від Європарламенту за судовими процесами колишнього прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко.

16 травня цього року прем`єр-міністр України Микола Азаров погодився на пропозицію президента Європейського парламенту М.Шульца направити до колишнього прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко лікарів та юристів на другий процес.