Єврогрупа надсть Іспанії допомогу на 100 млрд. євро

Брюссель. 10 червня. УНІАН. Єврогрупа заявляє про готовність надати фінансову допомогу Іспанії найближчим часом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Єврогрупи, розповсюдженій пізно ввечері в суботу, 9 червня.

“Єврогрупа підтримує зусилля влади Іспанії рішуче звернутися до питання реструктуризації її фінансового сектору та вітає намір просити про фінансову допомогу країни-члени зони євро задля цього”, - написано у заяві Єврогрупи.

У заяві зазначається, що Іспанія повідомила про намір найближчим часом подати офіційний запит про допомогу, а також, що Єврогрупа планує позитивно відповісти на такий запит.

Фінансова допомога надаватиметься через Європейський інструмент фінансової стабільності для рек5апіталізації фінансових інституцій Іспанії.

Загальний обсяг кредитів, які Іспанія може отримати, оцінюється в 100 млрд. євро.

Члени Єврогрупи також запропонували Міжнародному валютному фонду підтримати реалізацію та моніторинг за наданям фінансової допомоги.

Президент Єврокомісії Жозеф Мануел Бар розу та віце-президент з питань економічних та мнетарних справ Оллі Рен заявили про готовність Комісії якомога швидше провести необхідне оцінювання ситуації на місці та запропонувати належні умовні для фінансового сектору країни.

Таким чином, Іспанія стане четвертою та найбільшою країною-членом зони євро, яка отримає фінансову допомогу для вирішення проблем фінансового сектору від інших країн зони євро. Раніше таку допомогу вже було надано Ірландії, Греції та Португалії.