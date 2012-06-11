Меркель вистпатиме за податок на фінансові транзакції
Ринки мають теж платити за кризу
Брюссель. 11 червня. УНІАН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель виступатиме за введення податку на фінансові транзакції. Як повідомляє сьогодні AFP, про це заявив на прес-конференції в Берліні спікер німецького уряду Стеффен Зайберт.
“Вона торкнеться цього питання, приміром, на чотиристоронній зустрічі з Францією, Іспанією та Італією в Римі 22 червня”, - сказав він.
За словами С.Зайберта, німецький канцлер переконана в потребі введення такого податку і проводитиме активну кампанію серед країн-членів ЄС.
“Для федерального уряду цілком зрозуміло, що нам потрібен податок на фінансові транзакції, щоб ринки могли приєднатися до витрат на боротьбу з кризою”, - зазначив спікер.
Як повідомляв УНІАН, ідею введення податку на фінансові транзакції також активно підтримує Єврокомісія і дехто з інших країн-членів ЄС. Разом з тим, проти такого податку вже висловилася Великобританія, котра побоюється, що після його введення фінансові інститути перемістяться в інші країни, де такого податку немає.