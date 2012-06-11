Представники Європарламенту провели зустрічі з Немирею, Власенком та донькою Тимошенко

Київ. 11 червня. УНІАН. Екс-президент Європарламенту Пет Кокс та колишній Президент Польщі Александр Кваснєвський сьогодні провели зустріч з донькою екс-прем’єра України Юлії Тимошенко Євгенією, заступником голови партії «Батьківщина» Григорієм Немирею та захисником екс-прем’єра Сергієм Власенком з питань визначення повноважень місії Європарламенту у процесі спостереження за судовими процесами над колишнім керівником уряду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Г.Немиря журналістам після завершення зустрічі з П.Коксом і О.Кваснєвським.

«Основна мета цього короткого візиту – це чітко закріпити досягнуте взаєморозуміння між усіма сторонами щодо мандата цих політиків (П.Кокса і А.Кваснєвського – УНІАН) і чіткі часові рамки, оскільки 26 червня має відбутися касаційний суд, який було відкладено з надуманих причин», - сказав Г.Немиря.

За його словами, усі параметри місії Європарламенту мають бути визначені під час теперішнього візиту.

«У рамках цього відбудеться три зустрічі – зустріч, яка відбулася зараз, і ще дві зустрічі, зокрема з Януковичем і з Азаровим. Після цього Кокс і васнєвський повертаються до Страсбурга, щоб повідомити про перший візит президента Європарламенту та інших політиків», - додав він.

За словами Г.Немирі, місія Європарламенту є останнім шансом для чинної влади України для вирішення справи Ю.Тимошенко, як цього вимагають відповідні резолюції Європейського парламенту та інших євроструктур.

У свою чергу, Є.Тимошенко додала, що розцінює приїзд уповноважених як продовження резолюції Європарламенту.

«Ми сприймаємо цю місію як продовження резолюції Європейського парламенту, яка була ухвалена наприкінці травня і в якій стверджується, що переслідування опозиції і моєї мами є політичним переслідуванням і вимагає негайного звільнення політв’язнів та їхньої участі у політичному житті», - пояснила вона.

Донька Ю.Тимошенко повідомила, що під час зустрічі, яка тривала близько 30 хвилин, П.Коксу та А.Кваснєвському були надані юридичні і правові висновки, у тому числі іноземних правозахисників, щодо порушення прав Ю.Тимошенко у судових процесах.

С.Власенко поінформував європейців, що Ю.Тимошенко минулого тижня звернулася із заявою до Вищого спеціалізованого суду з вимогою не затягувати касаційний процес та розглядати її скаргу за її відсутності.

«Це затягування носить штучний характер, і його основна мета – творити перешкоди у розгляді справи Тимошенко у Європейському суді з прав людини. І, як мені здалося, і президент Кокс і президент Кваснєвський зрозуміли і сприйняли цю позицію Юлії Тимошенко», - зазначив захисник.