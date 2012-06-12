Генсек Ради Європи закликає Росію зберегти право на демонстрації

Брюссель. 12 червня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягленд закликає партії Росії зберегти права на мирні демонстрації.

Про це йдеться у його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Рада Європи уважно стежить за тим, як виконується право на свободу зібрань в Російській Федерації”, - зазначається у заяві.

Т.Ягленд повідомив, що минулого тижня направив листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, в якому попросив владу країни надати Раді Європи більш детальну інформацію щодо положень нового закону про демонстрації.

“Наші експерти аналізують це законодавство та оцінюють його відповідність Конвенції прав людини. Я закликаю всі партії Росії захищати та поважати право на мирні демонстрації”, - підкреслив Т.Ягленд.

Як повідомляв УНІАН, в Росії відбулися обшуки в квартирах низки опозиціонерів напередодні запланованої на сьогодні акції “Марш мільйонів”.