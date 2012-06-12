Шевченко очолив перелік кращих футболістів Євро-2012
11:54, 12 червня 2012Новини ЄС
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Він набрав 9,70 пункта за індексом Castrol EDGE
Брюссель. 12 червня. УНІАН. Українець Андрій Шевченко, який забив 2 голи, що принесли українській команді перемогу над Швецією у понеділок, 11 червня, очолив рейтинг кращих гравців Євро-2012 за індексом Castrol EDGE.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Індекс А.Шевченка становить 9,70. На другому місці опинився швед Златан Ібрагімовіч (9,57), на третьому – росіянин Алан Дзагоєв (9,52).
При розрахунках індексу Castrol EDGE враховується будь-який пас, сейв чи удар гравців, які сприяли здатності забити гол суперникам, чи попередити гол у власні ворота.
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