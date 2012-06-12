Шевченко очолив перелік кращих футболістів Євро-2012

Брюссель. 12 червня. УНІАН. Українець Андрій Шевченко, який забив 2 голи, що принесли українській команді перемогу над Швецією у понеділок, 11 червня, очолив рейтинг кращих гравців Євро-2012 за індексом Castrol EDGE.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Індекс А.Шевченка становить 9,70. На другому місці опинився швед Златан Ібрагімовіч (9,57), на третьому – росіянин Алан Дзагоєв (9,52).

При розрахунках індексу Castrol EDGE враховується будь-який пас, сейв чи удар гравців, які сприяли здатності забити гол суперникам, чи попередити гол у власні ворота.