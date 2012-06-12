Комісара ЄС від Бельгії обвинуватили у шахрайстві

Брюссель. 12 червня. УНІАН. Спеціальна податкова інспекція Бельгії дійшла висновку, що нинішній комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де Гухт винний у шахрайстві, яке полягає у тому, що він не задекларував 1,2 млн. євро прибутків від продажу цінних паперів у 2005 році.

Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga з посиланням на фламандську газету De Tijd.

Згідно з повідомленням, К.Де Гухт та його дружина стали об’єктом розслідування, однак пояснення нинішнього комісара не переконали податкову інспекцію.

Згідно з висновками податкової, К.Де Гухт не задекларував у 2005 році 1,2 млн. євро прибутку від продажу акцій бельгійської страхової групи Vista британській компанії Hill & Smith.

Адвокат нинішнього комісара ЄС Віктор Дожіне намагався переконати податкову в тому, що такий прибуток не потрібно декларувати, і назвав “скандальним” той факт, що податкова вжила слово “шахрайство” відносно його клієнта.