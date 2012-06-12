Брюссель. 12 червня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та бепзекової політики Кетрін Ештон стурбована ситуацією зі свободою зібрань в Росії.

Про це йдеться у заяві її речника, текст якої передано УНІАН.

“Вона закликає російській уряд співпрацювати з європейськими інституціями, щоб забезпечити відповідність нового закону про публічні зібрання європейським стандартам, як це було висловлено у намірах Президента Путіна. Вона нагадує, що законодавство, яке стосується публічних зібрань, мало б, по-перше і передусім гарантувати свободу зібрань”, - написано у заяві.

Речник К.Ештон також зазначає, що Верховний представник висловила стурбованість спробами залякати лідерів протестів у Росії та попередити їхню участь в сьогоднішній демонстрації.

“Мирні демонстрації є фундаментальним правом, і сильні заходи зі звуження цього право можуть виявитися контрпродуктивними”, - написано у заяві.

У зв’язку з цим Верховний представник ЄС закликала російський уряд та громадянське суспільство до конструктивного діалогу для просування демократичних стандартів та подальших реформ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Москві відбувся опозиційний мітинг, в якому не змогли взяти участь низка лідерів російської опозиції, в квартирах яких напередодні були проведені обшуки, і яких на сьогодні було викликано на допити.

8 червня Президент Росії Володимир Путін підписав закони, що посилюють покарання за порушення під час проведення масових акцій.