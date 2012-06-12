Німеччина збирається обіграти голландців у Харкові

Харків. 12 червня. УНІАН. Збірна Німеччини сподівається виграти матч у збірної Нідерландів, який відбудеться завтра, 13 червня, у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні тренер збірної Німеччини Йоахім Льов на прес-конференції в Харкові.

“Вони програли першу гру, однак, це насправді не цікавить нас. Ми хочемо виграти цю другу гру, щоб ми могли дострокова кваліфікуватися в цій групі”, - сказав він.

Тренер німецької збірної висловив думку, що завтрашня гра з Нідерландами буде “дуже відкритою”.

При цьому, він зазначив, що не вважає перевагою те, що збірна Нідерландів програла перший матч.

“Я не знаю, чи є це перевагою, що Голландія програла першу гру. Думаю, Голландія намагатиметься грати в свою гру”, - сказав Й.Льов.

“Я думаю, обидві команди мають дуже гарні можливості в нападі. Наш захист буде під великим тиском. Завтра, що важливо для гравців – це продемонструвати, наскільки ми є гарними, як команда”, - додав він.

У свою чергу присутній на прес-конференції гравець збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер також висловив сподівання на перемогу.

“Ми хочемо зробити наступний крок, звичайно. Ми знаємо, Голландія перебуває під великим тиском, але ми маємо сконцентруватися на нас. Щоб не трапилося, це буде дуже складна гра”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у групі В в першому матчі 9 червня збірна Нідерландів поступилася збірній Данії з рахунком 0:1, а збірна Німеччини обіграла збірну Португалії з рахунком 1:0.