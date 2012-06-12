Тренер Португалії: “Ми все ще можемо пробитися в чвертьфінал Євро-2012”

Львів. 12 червня. УНІАН. Тренер збірної Португалії Пауло Бенто вважає, що його команда, не зважаючи на поразку у першому матчі Євро-2012, все ще зберігає шанси на вихід у чвертьфінал.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Львові, напередодні матчу з Данією, який відбудеться завтра, 13 червня.

“Я продовжую думати, що ми можемо пройти до чвертьфіналу”, - сказав П.Бенто.

“Завтра ми зустрічаємося з дуже сильним суперником, і ми маємо грати нашу власну гру від самого початку. Данія перебуває в більш комфортному стані, і дуже сильна у контратаках, тому ми маємо бути обережними”, - додав тренер.

П.Бенто виловив переконання, що у матчі з Данією не буде фаворитів, в тому числі і тому, що данська збірна є добре організованою.

Як повідомляв УНІАН, у групі В в першому матчі 9 червня збірна Португалії поступилася збірній Німеччини з рахунком 0:1, а збірна Данії обіграла збірну Нідерландів з рахунком 1:0.