ЄС може збільшити допомогу Україні на судову реформу
19:11, 13 червня 2012Новини ЄС
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Потенційну можливість побачили у службі Ештон
Страсбург. 13 червня. УНІАН. ЄС може збільшити фінансову допомогу Україні на судові реформи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у Страсбурзі на 19-му засіданні Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС заступник Генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій Мачей Поповскі.
Він нагадав, що у грудні минулого року Єврокомісія підписала угоду з Міністерством юстиції України на 10 млн. євро з метою реформування судової системи України і, передусім, кримінальної юстиції.
“Потенційним продовженням може бути бюджетна підтримка для сектору. Для прикладу можна навести бюджетну підтримку судової реформи в Молдові”, - сказав М.Поповскі.
Він не надав інших деталей.
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