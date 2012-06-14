”Регіонали” відмовилися голосувати за заяву Комітету співробітництва Україна-ЄС

Страсбург. 14 червня. УНІАН. Представники фракції Партії регіонів, члени Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС відмовилися від голосування за фінальну заяву за підсумками дводенного засідання Комітету у Страсбурзі.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як українська частина делегації в залі не підтримала поправку, запропоновану Леонідом Кожарою, представники фракції Партії регіонів залишили залу, і далі голосування відбувалося без їхньої присутності.

Серед тих, хто залишив залу також Анатолій Кінах, Олег Надоша та Володимир Вечерко.

Поправка А.Кожари пропонувала видалити з тексту заяви пункт 4, який сформульований наступним чином: “(Комітет – УНІАН) приділяє спеціальну увагу резолюції Європейського парламенту від 24 травня 2012 року, яка закликає українську владу вирішити в цивілізований спосіб проблему, яка виникла із засудженням лідерів української опозиції за політично-вмотивованими підставами, шляхом негайного та безумовного їх звільнення з-під варти та надання їм дозволу на участь в наступних парламентських виборах; підкреслює у зв’язку з цим свій заклик до Верховної Ради продемонструвати політичну волю та видалити з українського кримінального законодавства всі такі положення, за якими політик може нести кримінальну відповідальність за його/її політичні рішення, розуміючи, що такі юридичні залишки радянського минулого не відповідають європейським стандартам”.

Л.Кожара пропонував замінити цей абзац наступними словами: “(Комітет – УНІАН) приділяє спеціальну увагу щодо важливості резолюції Європейського парламенту від 24 травня 2012 року та закликає українську владу реалізувати її”.

Оскільки більшість представників української делегації не підтримали цю поправку, вона не була врахована у фінальному документі.