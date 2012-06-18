Комітет ЄП обговорить ситуацію в Україні

Брюссель. 18 червня. УНІАН. Сьогодні Комітет з питань закордонних справ Європарламенту на своєму засіданні в Брюсселі обговорить ситуацію в Україні та перспективи підписання угоди про асоціацію.

Як повідомляє офіційний сайт Європарламенту, відповідне питання стоїть на порядку денному.

Передбачається, що в обговоренні візьме участь виконуючий обов’язки керуючого директора з Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішніх дій Гуннар Віганд.

Крім того, в рамках засідання Комітету буде представлено дослідження щодо впливу санкцій, застосованих ЄС до Білорусі.