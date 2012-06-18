Комітет ЄП обговорить ситуацію в Україні
10:19, 18 червня 2012Новини ЄС
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І майбутнє угоди про асоціацію
Брюссель. 18 червня. УНІАН. Сьогодні Комітет з питань закордонних справ Європарламенту на своєму засіданні в Брюсселі обговорить ситуацію в Україні та перспективи підписання угоди про асоціацію.
Як повідомляє офіційний сайт Європарламенту, відповідне питання стоїть на порядку денному.
Передбачається, що в обговоренні візьме участь виконуючий обов’язки керуючого директора з Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішніх дій Гуннар Віганд.
Крім того, в рамках засідання Комітету буде представлено дослідження щодо впливу санкцій, застосованих ЄС до Білорусі.
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