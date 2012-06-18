Посол України при ЄС просить Комісію стежити за спрощенням віз

Брюссель. 18 червня. УНІАН. Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв просить про більш активну позицію Єврокомісії у забезпеченні виконання угоди про спрощення візового режиму.

Як повідомили УНІАН джерела в Єврокомісії, про це йдеться в його листі на ім’я комісара ЄС з питань внутрішніх справ Сесілії Мальмстрьом.

У своєму листі Посол висловлює стурбованість останніми тенденціями в практиці видачі віз українцям деякими країнами-членами ЄС.

Так, К.Єлісєєв нагадав нещодавню відмову італійського посольства видати візи членам Параолімпійської збірної України, вимагаючи від водіїв надати великий лист документів, деякі з яких навіть не видаються в Україні, а також відмову німецького посольства у видачі віз українському фотографу Артуру Бондарю, який збирався відвідати свою фотовиставку у Берліні, та відомому літератору Ірені Карпі.

Посол також зазначив, що французьке посольство вимагало від членів офіційної української делегації подавати заявки на візи не напряму, а через посередницьку компанію.

“Хто реально хоче щось зробити, шукає шляхи, інший – шукає виправдовування. В той час, як бюрократія не втрачає можливостей для пошуку виправдовувань, я щиро вірю, що такий підхід кидає виклик самому духу угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС і навіть самому визначенню “спрощення”, - написано в листі.

“Саме тому я закликаю до більш сильної та активної позиції Європейської комісії у забезпеченні поваги до людської гідності українського народу”, - наголосив К.Єлісєєв.