Брюссель. 18 червня. УНІАН. Єврогрупа сподівається на швидке формування нового уряду Греції та продовження програми допомоги.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в заяві Єврогрупи за підсумками парламентських виборів у Греції.

“Єврогрупа взяла до уваги попередні результати виборів у Греції 17-го червня, які мають дозволити формування уряду, який забезпечить підтримку електорату для повернення Греції на шлях стабільних реформ”, - написано в заяві.

У документі зазначається, що країни-члени зони євро визнають значні зусилля, зроблені громадянами Греції, та переконані в тому, що подальші фіскальні та структурні реформи є кращою гарантією в тому, що Греція подолає поточні економічні та соціальні виклики для процвітаючого майбутнього в зоні євро.

У заяві також ще раз підтверджується готовність продовжувати підтримку Греції в рамках другої програми допомоги цій країні.

“Таким чином, Єврогрупа сподівається на швидке формування нового уряду Греції”, - написано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними правоцентристська партія “Нова демократія”, яка виступає за дотримання зобов’язань країни перед кредиторами, набрала практично 30% голосів виборців і найбільшу кількість міць в парламенті.

Як очікується, сьогодні лідер правоцентристів Антоніс Самарас одержить мандат на формування уряду країни.