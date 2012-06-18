Лідери ЄС вітають результати виборів в Греції

Брюссель. 18 червня. УНІАН. Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой та Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу вітають результати парламентських виборів в Греції.

Про це йдеться в їх спільній заяві, текст якої передано УНІАН.

“Народ Греції висловився. Ми повністю поважаємо його демократичний вибір. Ми сподіваємося, що результати виборів дадуть можливість швидко сформувати уряд”, - написано у заяві.

“Сьогодні ми вітаємо сміливість та стійкість громадян Греції, які знають, які жертви вимагаються від них для відновлення економіки Греції та побудови нового стабільного зростання для країни”, - наголосили Х.Ван Ромпой та Ж.М.Баррозу.

Вони також заявили про готовність і далі підтримувати Грецію, як члена європейської родини та зони євро, в тому числі на основі програми економічної допомоги для цієї країни.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними правоцентристська партія “Нова демократія”, яка виступає за дотримання зобов’язань країни перед кредиторами, набрала практично 30% голосів виборців і найбільшу кількість міць в парламенті.

Як очікується, сьогодні лідер правоцентристів Антоніс Самарас одержить мандат на формування уряду країни.