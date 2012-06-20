Грищенко у Відні представив програму головування України в ОБСЄ

Брюссель. 20 червня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко представив у Відні програму головування України в ОБСЄ в 2013 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОБСЄ.

Згідно з повідомленням, програму було представлено на засіданні Постійної Ради організації.

У повідомленні зазначається, що К.Грищенко підкреслив відданість України просувати цінності організації та реалізувати зобов’язання в політично-військовому, природоохоронному, економічному та гуманітарному вимірах її діяльності.

За слвами українського міністра, в політичній сфері Україна сприятиме відкритості, прозорості та співпраці.

“Це особливо важливо для безпеки тих країн-учасниць ОБСЄ, які не належать до жодного політично-військового альянсу”, - цитує К.Грищенка прес-служба ОБСЄ.

Крім того, український міністр висловився за започаткування нового діалогу між країнами-учасницями ОБСЄ щодо фундаментальних принципів майбутнього контролю за конвенційною зброєю.

К.Грищенко висловився за посилення ролі ОБСЄ у врегулюванні “заморожених” конфліктів і, зокрема, Придністровського.

“Стабільне та довготривале врегулювання заморожених конфліктів в ареалі ОБСЄ може бути досягнуто лише мирними засобами”, - підкреслив він.

В економічній та природоохоронній сфері міністр пообіцяв під час головування основну увагу зосередити на питаннях наслідків діяльності у сфері енергетики на стан навколишнього середовища, а також на питаннях енергоефективності та розвитку енергетики з відновлювальних джерел.

К.Грищенко також наголосив на важливості підтримки гуманітарної діяльності ОБСЄ, а також висловився за необхідність посилення координації ОБСЄ з основними партнерами.