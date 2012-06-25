ПАРЄ направить в Україну 41-го спостерігача на вибори

Страсбург. 25 червня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) направить на вибори в Україну 41 спостерігача.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі Президент ПАРЄ Жан-Клод Міньйон.

“Ми вирішили направити 41-го спостерігача”, - сказав він.

За його словами, делегацію ПАРЄ очолить депутат швейцарського парламенту Андреас Гросс, який очолює групу соціалістів в ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в Україні відбудуться 28 жовтня цього року.