Президент ПАРЄ хоче відвідати Київ до виборів

Страсбург. 25 червня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод Міньйон хоче відвідати Україну до виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.

“На початку липня у мене буде зустріч з Президентом Парламентської Асамблеї ОБСЄ, і я запропоную йому разом відвідати Україну”, - сказав Ж.-К.Міньйон.

Він зазначив, що це має засвідчити ту велику увагу, яку приділяють європейські інституції наступним парламентським виборам в Україні та їх належному проведенню.

“Зараз я очікую відповіді від Президента Парламентської Асамблеї ОБСЄ”, - сказав Президент ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори мають відбутися в Україні 28 жовтня.