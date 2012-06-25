Президент ПАРЄ не бачить в Україні реформ
13:01, 25 червня 2012Новини ЄС
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І знову висловлює стурбованість ситуацією Тимошенко
Страсбург. 25 червня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод Міньйон вважає, що важливі реформи в Україні так і не відбуваються.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі, відкриваючи третю частину сесію ПАРЄ цього року.
“Ми дивимося на Україну. Важливі реформи поки не здійснюються в цій країні напередодні парламентських виборів”, - сказав він.
Ж.-К.Міньйон ще раз висловив свою стурбованість ситуацією колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.
“Я сподіваюсь, що Ю.Тимошенко знову отримає свободу, завтра Вищий суд розпочне розгляд її скарги”, - зазначив Президент ПАРЄ.
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