Президент ПАРЄ не бачить в Україні реформ

Страсбург. 25 червня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод Міньйон вважає, що важливі реформи в Україні так і не відбуваються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі, відкриваючи третю частину сесію ПАРЄ цього року.

“Ми дивимося на Україну. Важливі реформи поки не здійснюються в цій країні напередодні парламентських виборів”, - сказав він.

Ж.-К.Міньйон ще раз висловив свою стурбованість ситуацією колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

“Я сподіваюсь, що Ю.Тимошенко знову отримає свободу, завтра Вищий суд розпочне розгляд її скарги”, - зазначив Президент ПАРЄ.