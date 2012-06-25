Німецький дипломат Флор стала представником ЄС для Центральної Азії

Люксембург. 25 червня. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС призначила Патрісію Флор Спеціальним представником ЄС для Центральної Азії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради у Люксембурзі.

Завданням представника ЄС є розвиток гарних відносин з країнами регіону Центральної Азії, посилення стабільності, співпраці, демократії та поваги до прав людини в регіоні.

Вона розпочне свою роботу з 1 липня 2012 року. Мандат представниками встановлений терміном на 1 рік – до 30 червня 2013 року.

П.Флор, 50 років, німецький дипломат з 20-ти річним стажем в країнах колишнього Радянського Союзу і, зокрема, в країнах Центральної Азії.