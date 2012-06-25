Німецький дипломат Флор стала представником ЄС для Центральної Азії
13:59, 25 червня 2012Новини ЄС
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Мандат затверджено на 1 рік
Люксембург. 25 червня. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС призначила Патрісію Флор Спеціальним представником ЄС для Центральної Азії.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради у Люксембурзі.
Завданням представника ЄС є розвиток гарних відносин з країнами регіону Центральної Азії, посилення стабільності, співпраці, демократії та поваги до прав людини в регіоні.
Вона розпочне свою роботу з 1 липня 2012 року. Мандат представниками встановлений терміном на 1 рік – до 30 червня 2013 року.
П.Флор, 50 років, німецький дипломат з 20-ти річним стажем в країнах колишнього Радянського Союзу і, зокрема, в країнах Центральної Азії.
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