Литвин каже, що відносини з Естонією є прикладом для інших країн Європи

Київ. 25 червня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявляє, що відносини між Естонією та Україною є прикладом високого рівня взаємин між європейськими країнами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.Литвин говорив під час зустрічей зі спікером Рійгікогу Естонської Республіки Ене Ергма, членами парламентських комітетів з міжнародних справ і Європейського Союзу та членами парламентської групи «Естонія-Україна».

В.Литвин заявив, що Україна розглядає Естонську Республіку як важливого партнера у Балтійському регіоні, високо оцінивши рівень двостороннього політичного діалогу. На його думку, близькість позицій наших країн з ключових міжнародних питань створюють передумови для поглиблення багатостороннього діалогу у рамках міжнародних організацій.

Голова ВР зазначив, що нинішній візит української парламентської делегації свідчить про поновлення повномасштабного діалогу між законодавчими органами двох держав після певної паузи у 2008-2009 рр., і висловив переконання, що активізація парламентської співпраці сприятиме подальшому розвитку двосторонніх взаємин.

В.Литвин запросив спікера Рійгікогу відвідати Україну з офіційним візитом у зручний для неї час.

Е.Ергма, у свою чергу, наголосила на сталих українсько-естонських міжпарламентських зв’язках, зазначивши, що Естонія зацікавлена в активізації і розширенні двосторонньої співпраці в усіх сферах.

Керівник українського парламенту висловив зацікавленість у вивченні естонського досвіду європейської інтеграції у контексті гармонізації вітчизняного законодавства зі стандартами Євросоюзу. У цьому контексті він заявив про необхідність подальшої активізації роботи по лінії парламентських груп дружби і комітетів, а також у міжнародних парламентських форумах.

В.Литвин зазначив, що Україна розглядає Європейську конференцію голів парламентів ПАРЄ, яка відбудеться у вересні, як важливий інструмент для формування спільного бачення актуальних політичних проблем і розробки ефективної стратегії діяльності асамблеї.

Голова Верховної Ради також високо оцінив роботу доповідача з питань моніторингу виконання Україною обов’язків та зобов’язань перед Ради Європи Майліс Репс, яка є членом естонської делегації в асамблеї, підкресливши, що для України є важливою об’єктивна оцінка з боку ПАРЄ політичних процесів, які відбуваються у нашій державі.

В.Литвин також повідомив, що Верховна Рада на виконання рекомендацій ПАРЄ працює над конституційною реформою та реформуванням виборчого законодавства, судової системи і кримінального судочинства.

«Ми зацікавлені у розвитку співпраці з Євросоюзом, - наголосив В.Литвин. - Це усвідомлений і відповідальний вибір України і для нас важливо змінити ставлення до нашої держави з боку європейської спільноти».

Він також запросив естонських колег взяти участь у парламентських виборах в Україні у жовтні як спостерігачів.

Голова ВР висловився за подальший розвиток співпраці у галузі науки і технологій, а також у культурно-гуманітарній сфері, у тому числі, у частині здійснення обміну студентами, аспірантами, викладачами і науковцями.

Він також висловив вдячність керівництву Естонії за підтримку етнічних українців, які проживають у цій країні.

В інтерв’ю журналістам В.Литвин повідомив, що відбувся конструктивний діалог. «Є взаєморозуміння з усіх ключових питань двосторонніх взаємин, а також щодо перспектив розвитку Євросоюзу», - сказав він.

Голова парламенту подякував естонській стороні за підтримку євроінтеграційних прагнень України, підкресливши, що «без нашої держави ЄС не може бути єдиним, цілісним і по-справжньому ефективним».

Е.Ергма сказала, що Естонія завжди уважно стежить за перебігом подій в Україні і підтримує її прагнення стати частиною євроінтеграційної спільноти.

За її словами, найголовнішим є те, що обидві країни поділяють спільні демократичні цінності у частині прав людини, демократичності і прозорості виборчого процесу.

Е.Ергма висловила переконання, що Естонія і Україна мають розширити співпрацю в економічній сфері, та побажала українському народу і парламенту продовжувати йти шляхом демократії.