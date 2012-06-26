Польське радіо через скандал у програмі щодо українок може втратити ліцензію

Варшава. 26 червня. УНІАН. Польська радіостанція Radio Eska через скандальні висловлювання її ведучих на адресу громадянок України, котрі прозвучали в ефірі 12 червня, може втратити права на користування визначеною їй частотою мовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні Національної ради радіомовлення та телебачення Польщі (KRRiT), котра сьогодні планує розглянути цю справу на своєму засіданні.

Рада відзначила, що отримала численні скарги на висловлювання Куби Воєвудського та Міхала Фігурського у програмі Poranny WF на тему українських хатніх робітниць від ”обурених слухачів радіо”, а також від Посольства України у Варшаві та Об`єднання українців у Польщі.

”Члени Ради розглядають усі можливості покарання, котрі передбачає чинне законодавство, включно з відкликанням концесії (права)”, - йдеться у повідомленні.

KRRiT зауважила, що минулого року уже двічі карала радіостанцію за висловлювання ведучих програми Poranny WF на близько 15 тис. дол. щоразу.

Рада нагадала, що справи стосувалася прес-секретаря Головної інспекції дорожнього транспорту Елвіна Гаядхура, на адресу якого образливі висловлювання вперше прозвучали 25 травня 2011 року. (У червні цього року до суду надійшла справа, яку порушила прокуратура за заявою цього чоловіка, батько якого походить з Індії, а ведучі, серед іншого, називали його ”негром” - УНІАН).

”Через кілька місяців за схожі висловлювання на адресу Елвіна Гаядхура Рада знову оштрафувала радіо на такий же розмір штрафу”, - відзначили в KRRiT.

Рада зауважила, що розглядала ще кілька інших справ стосовно скарг на висловлювання у програмі Poranny WF.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня правління Eska Rock вирішило закрити програму К.Воєвудського та М.Фігурського через міжнародний скандал, який наприкінці минулого тижня викликали їхні висловлювання про українок.

Минулої п`ятниці, 22 червня, Союз Європейських футбольних федерацій (UEFA) відсторонив через цей скандал М.Фігурського від ведення передматчевого шоу на останній грі цьогорічного Євро-2012 у Польщі на Національному стадіоні у Варшаві, 28 червня.

Представники радіостанції, серед яких самі автори програми, глава правління та програмний директор називали цю справу ”непорозумінням”, заявивши, що насправді ведучі висміювали не українок, а ”стереотипи деяких поляків”, котрі, зокрема, ”заздрили українцям”, котрі на Євро-2012 виграли матч зі Швецією.

Довідка УНІАН. Створена в 2004 році Eska Rock, яка входить у приватну Grupa Radiowa Time, з 2008 року веде мовлення у 18 містах 38-мільйонної Польщі. За даними GRT, котра володіє низкою інших радіоcтанцій, Eska Rock має понад 800 тис. слухачів.