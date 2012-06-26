В Бельгії затримано 4-х зловмисників, які викрали 3 млрд. євро

Брюссель. 26 червня. УНІАН. В Бельгії арештовано 4-х зловмисників, які викрали понад 3 млрд. євро через злам систем он-лайн-банкінгу.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія бельгійської газети “Le Soir” з посиланням на прокуратуру країни.

За даними прокуратури, нападів зазнали 5 найбільших банків Бельгії - Belfius, ING, KBC, BNP Paribas Fortis та Axa.

Разом з тим, Бельгійська федерація фінансового сектору Febelfin уточнила, що спочатку року було зареєстровано 261 випадок “реальних” шахрайств на загальну суму в 2 млрд. євро. При цьому, в більшості випадків, гроші вдалося повернути, тому реальна сума збитків становить 700 млн. євро.

Федерація також запевнила власників банківських рахунків у тому, що система он-лайн-банкінгу в Бельгії залишається надійним засобом перерахування коштів та оплати за послуги.