Ryanair була б збитковою без субсидій?

Брюссель. 26 червня. УНІАН. Конкуренти європейської бюджетної авіакомпанії Ryanair кажуть, що без субсидій, вона б збанкрутувала.

Про це повідомляють сьогодні бельгійські газети “L’Echo” та “De Tijd”.

За даними видань, Асоціація європейський авіакомпаній підрахувала, що збитки Ryanair за минулий рік без державних субсидій могли б сягнути 305 млн. євро.

Разом з тим, директор Ryanair Майкл О’Лірі відкинув ці припущення.

“Ми лише вели переговори про зниження податків в аеропортах, де ми представлені. Цю практику також використовують великі традиційні авіакомпанії”, - сказав він.

Директор Ryanair також повідомив, що до літа 2013 року авіакомпанія планує відкрити ще 4 нових операційних бази в Європі.