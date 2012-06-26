Ryanair була б збитковою без субсидій?
Підрахували конкуренти бюджетної авіакомпанії
Брюссель. 26 червня. УНІАН. Конкуренти європейської бюджетної авіакомпанії Ryanair кажуть, що без субсидій, вона б збанкрутувала.
Про це повідомляють сьогодні бельгійські газети “L’Echo” та “De Tijd”.
За даними видань, Асоціація європейський авіакомпаній підрахувала, що збитки Ryanair за минулий рік без державних субсидій могли б сягнути 305 млн. євро.
Разом з тим, директор Ryanair Майкл О’Лірі відкинув ці припущення.
“Ми лише вели переговори про зниження податків в аеропортах, де ми представлені. Цю практику також використовують великі традиційні авіакомпанії”, - сказав він.
Директор Ryanair також повідомив, що до літа 2013 року авіакомпанія планує відкрити ще 4 нових операційних бази в Європі.