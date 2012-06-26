НАТО засудило знищення турецького літака Сирією

Брюссель. 26 червня. УНІАН. Північно-Атлантична Рада засудила знищення турецького літака Сирією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві за підсумками сьогоднішнього засідання Ради, скликано на прохання Туреччини, відповідно до статті 4 Вашингтонської угоди, яка передбачає можливість консультацій у випадку, якщо одна з країн-союзників бачить загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності чи безпеці.

“Ми вважаємо цей акт неприйнятним і засуджуємо його найсуворішими словами. Це – ще один приклад неповаги сирійської влади до міжнародних норм, миру та безпеки і людських життів”, - написано у заяві, схваленій за підсумками засідання.

Представники країн-членів НАТО висловили співчуття рідним та близьким загиблих і заявили про те, що продовжать уважно стежити за розвитком ситуації.

Як повідомляв УНІАН, Сирія збила літак турецьких військово-повітряних сил 22 червня поблизу сирійського узбережжя Середземного моря.