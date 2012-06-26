Брюссель. 26 червня. УНІАН. ЄС та Молдова підписали угоду про спільний авіаційний простір.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, процедура підписання відбулася сьогодні в рамках засідання Ради співробітництва ЄС-Молдова.

Згідно з документом, Молдова гармонізує своє законодавство з європейськими стандартами в сфері захисту навколишнього природного середовища, захисту прав споживачів, управління авіаційним рухом, економічного регулювання, питань конкуренції та соціальній сфері.

Угода також передбачає можливість для будь-яких європейських компаній здійснювати авіа перельоти до Молдови з будь-яких європейських аеропортів і навпаки, а також усуває всі обмеження на ціни та кількість польотів на тиждень.

Сторони також вирішили, що угода буде тимчасово застосовуватися з дня підписання до її ратифікації обома сторонами та набуття чинності.

Як повідомляв УНІАН, ЄС та Молдова розпочали переговори про спільний авіаційний простір у червні 2011 року та завершили їх у жовтні 2011 року.