ЄС витратить 130 млн. євро на реформи в ”Східному партнерстві”

Брюссель. 26 червня. УНІАН. ЄС протягом 2012-2013 років витратить 130 млн. євро на підтримку інституційних та секторальних реформ в країнах “Східного партнерства”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні Єврокомісією.

Єврокомісія, зокрема, затвердила програму інтеграції та співпраці “Східного партнерства”, яка має сприяти прискоренню політичної асоціації та економічної інтеграції країн-учасниць “Східного партнерства” з ЄС.

Передбачається, що конкретний розподіл коштів між шістьма країнами-учасницями визначатиметься за принципом “більше за більше”, і залежатиме від прогресу в області поглиблення демократії.

Підтримка тих чи інших ініціатив в рамках програми визначатиметься також з урахуванням потреб країн-учасниць “Східного партнерства”.

“Всі Східні сусідні країни-партнери можуть користуватися програмою. Однак лише країни, які здійснюють прогрес в реформах для демократії, повазі прав людини та верховенства права отримають доступ до нової програми”, - повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії. .

Гроші на реалізацію програми будуть виділені з Інструменту Європейського сусідства та партнерства.

Як повідомляв УНІАН, ініціатив "Схедне партнерство" була започаткована в 2009 році, і спрямована на розвиток відносин з країнами-східними сусідами ЄС. В ініціативі беруть участь 6 країн: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна.