ЄС взяв до уваги рішення відкласти розгляд касації Тимошенко

Брюссель. 26 червня. УНІАН. Єврокомісія закликає при розгляді у судах справ колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко брати до уваги висновки всіх лікарів, які надають їй допомогу.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив речник комісара з питань розширення та Європейської політики сусідства Петер Стано, коментуючи сьогодні рішення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ перенести розгляд касаційної справи екс-прем’єра на 12 липня.

“Ми віримо, що медичні умови та медичні потреби Ю.Тимошенко мають бути повністю враховані у визначенні можливості її участі в судових слуханнях. З цією метою, ми закликаємо владу взяти до уваги думки та поради усіх лікарів, які зараз забезпечують лікування Ю.Тимошенко”, - заявив П.Стано.

Він зазначив, що ЄС уважно стежить за розвитком ситуації колишнього українського прем’єра і взяв до уваги рішення Вищого суду відкласти розгляд касаційної скарги.

“ЄС наголошує, що належний юридичний процес має поважатися, щоб попередити будь-які можливі натяки на вибіркове застосування правосуддя”, - наголосив речник комісара ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ переніс розгляд касаційної скарги у газовій справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на 12 липня.

Відповідне рішення було прийнято колегією суддів та оголошено головуючим суддею Станіславом Міщенком. Суддя зазначив, що засідання з розгляду касаційної скарги відбудеться 12 липня о 10.00. Він також наголосив, що суду необхідно отримати результати судмедекспертизи щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко.