Рішення суду по Тимошенко - спроба не дати її брати участі у виборах

Депутат Європарламенту Галер: Рішення суду по Тимошенко ще одна спроба не дати їй права на участь у виборах

Брюссель. 26 червня. УНІАН. Депутат Європарламенту Міхаель Галер (група народних партій, Німеччина), вважає, що рішення суду про перенесення розгляду касаційної скарги колишнього українського прем’єр-міністра Юлії Тимошенко є спробою позбавити її права на участь у парламентських виборах.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Я розглядаю це рішення суду, як ще одну спробу попередити Ю.Тимошенко від виставлення її кандидатури на виборах та від можливості передати справу до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ переніс розгляд касаційної скарги у газовій справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на 12 липня.

Відповідне рішення було прийнято колегією суддів та оголошено головуючим суддею Станіславом Міщенком. Суддя зазначив, що засідання з розгляду касаційної скарги відбудеться 12 липня о 10.00. Він також наголосив, що суду необхідно отримати результати судмедекспертизи щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко.