Прем`єр Ісландії каже, що держави не мають займатися проблемами банків

Страсбург. 26 червня. УНІАН. Прем’єр-міністр Ісландії Стенйгрімур Сігфуссон вважає, що проблеми банків мають бути проблемою приватного, а не державного сектору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі, де він брав участь у дебатах щодо впливу заходів з економії на демократію в Європі.

“Треба мати чітку різницю між державним сектором та приватним сектором. Якщо приватний банк має проблеми це має бути проблемами приватного сектору, ми маємо допомагати власникам депозитів”, - сказав С.Сігфуссон.

На прикладі своєї країни він висловив переконання в тому, що нинішня економічна криза не може вирішуватися лише за рахунок зменшення бюджетних видатків.

За його словами, приватний сектор також має брати участь у подоланні наслідків кризи і, у зв’язку з цим, висловився на підтримку податку на фінансові трансакції, можливість запровадження якого зараз обговорюється в ЄС.

При цьому, прем’єр Ісландії висловився за необхідність збалансованих підходів у податковій та бюджетній політиці.

“Якщо ви підвищуєте податки треба думати, хто їх платитиме – люди з малим достатком, середнім чи великим”, - сказав С.Сігфуссон.

“Ви не можете вирішити проблеми тільки шляхом заходів з економії 9бюджетних коштів – УНІАН)”, - додав він.

За підсумками сьогоднішніх дебатів, Парламентська Асамблея Ради Європи планує схвалити три доповіді: “Заходи з економії – небезпека для демократії та соціальних прав”, “Віддане в жертву молоде покоління: соціальний, економічний та політичний аспекти фінансової кризи”, а також “Наслідок економічної кризи для місцевих та регіональних органів влади в Європі”.