Страсбург. 26 червня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) планує визначити термін “політичний в’язень”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Страсбурзі доповідач ПАРЄ Крістоф Штрассер за підсумками засідання Комітету з юридичних питань, на якому розглядався проект його доповіді.

“Були дуже глибокі дискусії, і було дуже важко досягнути згоди”, - сказав він.

Доповідач зазначив, що в цілому, в проекті доповіді, визначено 5 критеріїв, відповідність яким має давати підстави для визнання особи “політичним в’язнем”.

“За нашими критеріями, ми не вважаємо політичними в’язнями людей на підставі того, що вони зробили”, - зазначив К.Штрассер.

За його словами, проект доповіді передбачає визнавати політичними в’язнями, зокрема, тих, чиї права, визначені Європейською Конвенцією прав людини, були порушені під час розгляду справ та ув’язнення, та чиї судові процеси не відповідали законодавчим вимогам.

К.Штрассер зазначив, що проект доповіді, скоріш за все розглядатиметься у сесійній залі на наступній сесії ПАРЄ в жовтні. При цьому, він підкреслив, що у випадку затвердження доповіді, критерії оцінки політичних в’язнів застосовуватимуться до всіх країн-членів Ради Європи.