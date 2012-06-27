Економічна криза загрожує демократії та соціальним правам європейців

Страсбург. 27 червня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) стурбована наслідками програм економії коштів в Європі для стандартів демократії та соціальних прав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції ПАРЄ “Заходи з економії – загроза для демократії та соціальних прав”, схваленій на сесії Асамблеї 26 червня.

За документ проголосували 92 депутати, проти – 32, утрималися – 5.

“Парламентська Асамблея стурбована впливом поточних програм з економії на стандарти демократії та соціальних прав. Вона стурбована тим, що обмежувальні підходи, які застосовуються зараз і переважно базуються на скороченні бюджетних видатків на соціальні витрати, можуть не досягнути мети консолідації бюджетів, однак несуть ризик подальшого поглиблення кризи та підриву соціальних прав, оскільки вони переважно впливають на класи низького достатку та найбільш вразливі категорії населення”, - написано у резолюції.

У зв’язку з цим, Асамблея закликала до нової оцінки поточної економічної кризи.

У документі, ПАРЄ також звернула увагу на те, що реалізація заходів з бюджетної економії коштів, часто пов’язана з такими органами влади, легітимність та можливість контролю яких перебуває перед питанням. Серед таких органів ПАРЄ, зокрема, назвала “Трійки” МВФ, Єврокомісії та Європейського центрального банку.

Європейські депутати вважають, що програми бюджетної економії не повинні фокусуватися лише на скороченні таких соціальних видатків, як пенсії та послуги з охорони здоров’я. При цьому, на думку Асамблеї, урядам країн-членів Ради Європи варто подумати над збільшення податкових надходжень до бюджету, в тому числі шляхом підвищення податків для категорій осіб з високими прибутками, а також – посиленням боротьби з податковим шахрайством та уникненням від оподаткування.

ПАРЄ переконана, що замість заходів з економії необхідно вживати енергійних заходів з метою економічного відновлення, в тому числі, створення нових можливостей для зайнятості, забезпечення рівного доступу до робочих місць та підтримка молоді.

У резолюції депутати також закликали країни-члени Ради Європи до посилення регулювання фінансового сектору, посилення співпраці в сфері гармонізації податкової системи та боротьби з країнами, що мають статус “податкового раю”, та з “сірими” зонами оподаткування, а також розглянути можливість запровадження податку на фінансові трансакції.