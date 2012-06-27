В ПАРЄ не сприймають ув`язнення колишніх урядовців України без чесного суду

Страсбург. 27 червня. УНІАН. Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні Майліс Репс та Марієтта Пурбе-Лінден вважають неприйнятним утримання під вартою колишніх урядовців, поки їх провина не доведена у чесному суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в інформаційній записці співдоповідачів за підсумками візитів до України 26-30 березня та 14-18 травня, затвердженій сьогодні на засіданні Моніторингового комітету ПАРЄ у Страсбурзі.

“Враховуючи порушення юридичного процесу до цього часу, ми продовжуємо мати серйозні сумніви в необхідності ув’язнення колишніх членів уряду. Якщо, і до того часу, поки їхня провина не буде доведена без сумнівів в чесному судовому процесі, їх триваюче ув’язнення є неприйнятним”, - написано у записці.

Співдоповідачі зазначили, що піднімали це питання під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у травні, а також питання сумнівів у тому, чи не є обвинувачення колишніх урядовців пробою криміналізації звичайних політичних рішень.

“Тому ми закликали Президента використати доступні для нього юридичні механізми для звільнення цих осіб та вирішення питання відповідно до європейських стандартів”, - зазначили М.Репс та М.Пурбе-Лінден.

Вони також звернули увагу на те, що під час зустрічі Президент В.Янукович “видавався відкритим до наших коментарів”, а також висловив готовність вирішити питання, однак лише до завершення всіх юридичних процесів проти колишніх членів українського уряду.

“Президент Янукович пообіцяв нам, що він схвалить необхідні політичні рішення для вирішення цієї ситуації відповідно до європейських стандартів, якщо вона не буде задовільно вирішена Судом”, - написано у записці.

“Він запросив нас обговорити кроки, які необхідно здійснити, якщо його політичне втручання стане необхідним після рішення Касаційного суду”, - додали М.Репс та М.Пурбе-Лінден.

При цьому, у заключних ремарках до записки, доповідачі зазначили, що одразу після рішення суду щодо касаційної скарги Ю.Тимошенко, вони готові здійснити терміновий візит до Києва для обговорення можливих кроків з боку українського Президента, якщо від нього надійде відповідна пропозиція.