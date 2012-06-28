Геї Європи протестуватимуть в Брюсселі під стінами місії України при ЄС

Брюссель. 28 червня. УНІАН. Європейське відділення Міжнародної асоціації лесбіянок, геїв, бісексуалів та транссексуалів проведе у Брюсселі демонстрацію біля представництва України при ЄС, протестуючи проти наміру Верховної Ради України схвалити закон про заборону пропаганди гомосексуалізму.

Про це УНІАН повідомили у відділі коммункацій Асоціації.

Згідно з повідомленням, демонстрація відбудеться у понеділок, 2 липня.

Верховна Рада України планує обговорити законопроект про заборону пропаганди гомосексуалізму на наступному пленарному тижні.

Представники Асоціації вважають, що такі закони, можливість схвалення яких обговорюється також в Росії, Молдові, Литві та Угорщині, порушують права людини, і зокрема, дискримінують людей нетрадиційної сексуальної орієнтації та позбавляють їх права на свободу слова.