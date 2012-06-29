Євросуд з прав людини винесе рішення у справі Луценка 3 липня

Страсбург. 29 червня. УНІАН. Європейський суд з прав людини планує винести рішення по скарзі Юрія Луценка проти України під час публічних слухань 3 липня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі суду.

Як повідомляв УНІАН, колишній міністр внутрішніх справ України Ю.Луценко, звернувся до Європейського суду з прав людини 21 січня 2011 року. Він, зокрема, оскаржував необґрунтоване та незаконне затримання, а також те, що він не був поінформований про причини свого арешту.

17 квітня цього року Палата суддів Європейського суду з прав людини провела публічні слухання за цією скаргою.