S&P очікує на стабілізацію в Європі

Брюссель. 4 липня. УНІАН. Рейтингове агентство Standard and Poor’s очікує на стабілізацію ситуації в зоні євро.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія бельгійської газети “Le Soir”.

Рейтингове агентство вважає, що рішення, схвалені наприкінці червня лідерами зони євро, можуть сприяти стабілізації ситуації.

При цьому, Standard and Poor’sне збирається найближчим часом переоцінювати рейтинги європейських країн.

Як повідомляв УНІАН, лідери країн-членів зони євро в ніч з 28 на 29 червня погодилися надати можливість використання європейських фондів допомоги для прямої підтримки банків та викупу цінних паперів тих країн-членів зони, які здійснюють необхідні реформи, однак продовжують відчувати тиск ринків і не можуть отримати доступ до дешевих запозичень.

Крім того, напередодні засідання саміту єврозони, лідери ЄС погодили новий пакт зростання та зайнятості, який, зокрема, передбачає направлення на розвиток економіки додаткових 120 млрд. євро.