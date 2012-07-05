Депутат ЄП Коваль закликає Україну виконати рішення суду у справі Луценка

Брюссель. 5 липня. УНІАН. Голова делегації Європарламенту по зв’язках з Україною Павел Коваль (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) закликає Україну реалізувати вирок Європейського суду з прав людини у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.

Про це йдеться в його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я закликаю українську владу здійснити всіх необхідних заходів щодо реалізації вердикту Європейського суду з прав людини у справі Ю.Луценка”, - написано у заяві.

За словами депутата, Європейський суд підтвердив стурбованість ЄС щодо якості українського законодавства. При цьому, депутат вважає, що рішення Європейського суду з прав людини слід розглядати як ще один аргумент на користь здійснення судової реформи в Україні для приведення системи правосуддя до європейських стандартів.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Європейський суд з прав людини визнав порушення у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка і присудив йому 15 тис. євро компенсації від України.

Суд, зокрема, визнав порушення параграфу 1 статті 5-ї Конвенції прав людини ( право на свободу та безпеку), параграфу 2 статті 5-ї Конвенції (право на отримання інформації про причини арешту), параграфу 3 статті 5-ї (право на оскарження законності ув’язнення), параграфу 4 статті 5-ї (право на перегляд рішення про ув’язнення в судовому порядку), а також статті 18-ї Конвенції (обмеження прав). .

Колишній міністр внутрішніх справ України Ю.Луценко, звернувся до Європейського суду з прав людини 21 січня 2011 року. Він, зокрема, оскаржував необґрунтоване та незаконне затримання, а також те, що він не був поінформований про причини свого арешту.

17 квітня цього року Палата суддів Європейського суду з прав людини провела публічні слухання за цією скаргою.