Українці Європи закликатимуть уряди не співпрацювати з владою в Києві

Брюссель. 5 липня. УНІАН. Представники 30 організацій українців Європи виступили проти закону «Про засади державної мовної політики», схваленого українським парламентом 3 липня.

Про це йдеться у заяві українських організацій Європи, текст якої передано УНІАН.

“248 представників провладних сил у Верховній Раді в черговий раз виступили проти національних інтересів України і, по суті, розпочали процес знищення мови народу, котрий їх годує. Цим законом, де-факто, в Україні вводиться друга державна мова – російська, що спричинить повільне витіснення української мови з суспільного користування та її занепад”, - зазначають автори заяви.

Представники організацій українців Європи назвали такий крок антидержавним, а також таким, що став черговим проявом антиукраїнської політики.

“Незважаючи на масові протести громадян, влада нахабно, за їхніми ж словами, «розводить» власний народ, перетворюючи державу Україна на сировинний придаток купки олігархів”, - наголошуються закордонні українці.

У документі вони висловила переконання, що політика нинішньої української влади, яка полягає в тому числі, в знищенні парламентаризму та деукраїнізації освіти і кінопрокату, веде до втрати державності та до геноциду українського народу.

“Ми, представники українських організацій Європи, виловлюємо наш протест проти політики діючої влади, зокрема проти «мовного» закону та деукраїнізації країни. Працюючи на чужині для забезпечення мінімальних умов для існування наших родин в Україні та будучи найбільшим інвестором в українську економіку, ми докладаємо максимальних зусиль для популяризації української мови та культури, натомість чинна українська влада робить все для їх знищення. Останніми діями влада перейшла Рубікон!”, - підкреслюють автори заяви.

“В ситуації, що склалася, ми засуджуємо антиукраїнську політику чинного керівництва України, відмежовуємося від будь яких дій української влади і заявляємо, що вона не представляє наших інтересів, як громадян України. Ми робитимемо все від нас залежне, щоб донести до політиків і народів країн нашого проживання правду про ситуацію в Україні та закликатимемо їх не співпрацювати з керівництвом України! Необхідно чітко розрізняти український народ та купку пройдисвітів, котрі узурпували владу в Україні!”, - продовжили представники українських організацій Європи.

Серед підписантів заяви – голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, голова Спілки українців Португалії Павло Садоха, голова Центральної спілки українців в Німеччині Людмила Млош та інші. Загалом – 30 підписів.