Брюссель вітає відновлення незалежності центробанку Угорщини

Брюссель. 6 липня. УНІАН. Європейська комісія задоволена сьогоднішнім рішенням парламенту Угорщини внести зміни до закону про центральний банк країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив на прес-конференції представник Єврокомісії Олів’є Байї.

“Єврокомісія вітає голосування в парламенті Угорщини, яким вносяться зміни до закону про центральний банк”, - сказав речник Комісії.

Він зазначив, що схвалені сьогодні зміни, враховують питання, що викликали стурбованість у Єврокомісії в минулому.

У зв’язку з цим О.Байї заявив про готовність Єврокомісії після того, як зон буде остаточно схвалений, переглянути свою позицію щодо процедури про порушення законодавства ЄС проти Угорщини.

Крім того, представник Єврокомісії зазначив, що сьогоднішнє рішення парламенту Угорщини, відкриває можливості для співпраці країни з Міжнародним валютним фондом, і вже 17 липня спільна місія ЄС та МВФ відвідає Будапешт.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня цього року Єврокомісія розпочала одразу кілька процедур про порушення законодавства ЄС проти Угорщини. Одна з них стосувалася положень закону щодо забезпечення незалежності центрального банку країни.

Крім того, через проблеми із забезпеченням незалежності центрального банку Угорщини, було призупинено співпрацю Будапешта з МВФ.