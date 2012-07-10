Іспанія до кінця липня отримає 30 млрд. євро від Єврогрупи
Для рекапіталізації банків...
Брюссель. 10 липня. УНІАН. Іспанія до кінця місяця може отримати 30 млрд. євро допомоги для рекапіталізації банків.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив пізно вночі з понеділка на вівторок на прес-конференції Президент Єврогрупи Жан-Клод Юнкер.
За його словами, після майже 9-годиннних переговорів, міністри економіки та фінансів країни зони євро досягли політичної згоди щодо проекту меморандуму про взаєморозуміння з Іспанією, і “планують досягти формальної згоди у другій половині липня”.
За словами Ж.-К.Юнкера, ця згода дасть можливість Іспанії та її банкам отримати 30 млрд. євро допомоги вже до кінця липня. Передбачається, що цей кредит будже надано терміном на 15 років.
Разом з тим, я зазначив комісар ЄС з економічних та монетарних справ Оллі Рен, у відповідь на отримання кредитів, колеги по зоні євро вимагатимуть від Мадриду реформ окремих банків і банківського сектору в цілому.