Рада ЄС затвердила рекомендації з економічної політики для країн-членів

Брюссель. 10 липня. УНІАН. Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС затвердила рекомендації з проведення економічної політики для кожної з 27-ми країн-членів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення схвалено сьогодні на засіданні Ради.

Крім того, окремо, міністри затвердили рекомендації щодо економічної політики для всіх країн-членів зони євро в цілому.

Так, серед рекомендацій, які хвалені для всіх країн-членів зони євро, пропонується посилити співпрацю в рамках Єврогрупи, в тому числі для обговорення та обміну інформацією щодо бюджетних планів країн-членів, основних запланованих реформ, посилення фіскальної дисципліни та фіскальних інституцій.

Крім того, міністри висловились за здійснення кроків для покращення функціональності та стабільності фінансової системи зони євро в цілому, а також за прискорення роботи над створенням “більш інтегрованої фінансової архітектури”, яка має включати нагляд за банками та транскордонне вирішення проблем.